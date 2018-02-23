Dolmuş sürücülerinden şehit yakınlarına ve gazilere destek

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, yolcu taşımacılığı yapan 2 dolmuş sürücüsü, şehit yakını ve gazileri ücretsiz taşıyacaklarını, araçlarının önüne astıkları \'Bu araç şehit ve gazi yakınlarına ücretsizdir\' pankartıyla duyurdu.

Bahçelievler Mahallesi\'ne yolcu taşımacılığı yapan Erkan Akbıyık ve Hasan Can Afyon, minibüslerinin önüne astıkları pankartla şehit yakını ve gazileri ücretsiz taşıyacaklarını duyurdu. Minibüs şoförlerinden Erkan Akbıyık, şehit yakını ve gazilere son dönemde haksızlıklar ve saygısızlıklar yapıldığını söyledi. Bütün minibüs sahiplerinden kendilerine destek vermelerini beklediklerini dile getiren Akbıyık, \"Devletimiz, terör güçlerine karşı büyük bir çaba içerisindedir. Son zamanlarda şehitlerimizin ailelerine ve gazilere yapılan saygısızlıkları basın yolu aracılığı ile gördük. Buna tepki olarak arkadaşımla birlikte gazilerimize ve şehit ailelerimizi ücretsiz taşımaya öncü olmak istedik. Site dolmuş durağında şu anda 48 araç var. Biz şu an bu ücretsiz gazi ve şehit aileleri yakınlarını ücretsiz taşıma olayını 2 kişi yapıyoruz. İnşallah örnek oluruz, onlar da bize katılırlar\" dedi.



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