Dolmuş şoföründen işçiye: Bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın

Muğla’nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde işinden dönen bir işçiyi, dolmuşa almak istemeyen şoför ile yolcular arasında tartışma çıktı. “Bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın” diyen şoföre, yolcular tepki gösterdi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda çalıştığı inşaattan çıkan işçi evine dönmek üzere Bodrum- Yalıkavak dolmuşuna bindi. Dolmuşa binen işçiye şoför ayağa kalkarak tepki gösterdi.

Şoför, işçiye “Sen bu elbiseyle, bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın. Oturamazsın” dedi. Şoföre tepki gösteren vatandaş, tartışmayı cep telefonu kamerası ile kaydetti. Şoför hem işçiye hem de vatandaşa şunları söyledi:

“O zaman diyeceksiniz ki bu koltuk kirli. Beni neden çekiyorsun? Allah Allah. Geldiğin zaman bu koltuk kirli dediğin zaman beni şikâyet ediyorsun ama. Görüyor musun durduk yere savaş çıkardın arabanın içinde. Sen neden çekiyorsun? Sen bak, indiririm aşağıya giderim polise. Sen habersiz video çekemezsin.”

Şikayetler üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından dolmuş şoförünün bilgisine başvurulacağı öğrenildi.