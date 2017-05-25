"Dolmabahçe'ye ilkokul öğrencileri girmesin" tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Saraylar Başkanlığı, Dolmabahçe Sarayı’nın ilkokul öğrencilerine kapatılmasını önerdi. Başkanlık divanında gündeme getirilen öneriye gerekçe olarak, ilkokul öğrencilerinin Dolmabahçe Sarayı’nın merdivenlerini çıkmakta zorlanması gösterildi.

Böylece, İlkokul öğrencilerinin Dolmabahçe Sarayı’na alınmaması önerisi, TBMM Başkanlık Divan’ında ikinci kez gündeme getirilmiş oldu.

CHP’li divan üyesi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, “Merdivenleri çıkamıyorlar” gerekçesiyle getirilen öneriye itiraz etti. T24'e konuşan Hakverdi, “O yaşta çocuklar Atatürk eğitimi alıp algıyı oturttukları için onu engellemeye çalışıyorlar. Niyet bu” ifadesini kullandı.

CHP Trakya Milletvekili Emre Köprülü de, aynı önerinin getirilmesi durumunda yine karşı çıkacaklarını söyledi.