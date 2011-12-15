-Dolmabahçe'de Beşiktaş coşkusu İSTANBUL (A.A) - 14.12.2011 - UEFA Avrupa Ligi 1. tur E Grubu'ndaki 6. ve son maçında kendi evinde İngiltere'nin Stoke City takımını 3-1 yenen Beşiktaş, puanını 12'ye yükselterek, grup lideri olarak 2. tura yükseldi. Fiyapı İnönü Stadı'nda büyük taraftar desteği altında oynadığı maçta 28. dakikada şanssız bir golle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Fernandes'in penaltıdan, Mustafa Pektemek ve Edu'nun golleriyle 3-1 galip geldi. Bu sonuçla Beşiktaş grup lideri, Stoke City ise grup ikincisi olarak turu geçti. -Kura çekimi cuma günü- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. tur maçlarının kura çekimi 16 Aralık Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. UEFA'nın merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Beşiktaş, grup lideri olarak katılacağı kura çekiminde seri başı olacak ve kurada grup ikincileri veya UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelen en kötü 4 takımdan birisiyle eşleşecek. Kurada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayarak, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Trabzonspor da yer alacak. -Dolmabahçe'de boşu yok- Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında Fiyapı İnönü Stadı'nda yaptığı 4 maçı da kazandı. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda Rusya'nın Alania takımını 3-0, grupta ise İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 5-1, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 1-0 yendikten sonra bu akşam da İngiliz ekibi Stoke City'yi 3-1 mağlup etti. Stoke City ise gruptaki ilk yenilgisini aldı. -İlk kez grup lideri- Beşiktaş, 5. kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 2. kez gruptan çıkarken, ilk kez lider olarak bir üst tura geçti. Geçen sezon grup ikincisi olarak turu geçen siyah-beyazlılar, bu kez lider apoletiyle adını 2. tura yazdırdı. -Tribünler şov yaptı, İngilizler hayranlıkla izledi- Beşiktaş taraftarı, Stoke City maçında adeta tribünlerde şov yaptı. Maç öncesinde konfeti ve püskül ile görsel şölen gerçekleştiren siyah-beyazlı taraftarlar, maç içinde de takımlarına büyük destek verirken, ikinci yarıda üst üste gelen goller ve turun geçilmesiyle büyük mutluluk yaşadılar. Beşiktaşlıların muhteşem tribün şovunu İngiliz taraftarlar hayranlıkla izledi. -Golcü Mustafa, Avrupa'da ''siftah'' yaptı- Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de 5 kezle en golcü futbolcusu Mustafa Pektemek, Avrupa kupalarında siyah-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. 77. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçiren genç futbolcu, son maçlardaki golcü özelliğini sürdürdü. -Fernandes'in Avrupa'da ilk golü- Beşiktaş'ın beraberlik golünü penaltıdan atan Manuel Fernandes, Avrupa kupalarında siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti. Portekizli futbolcu, Süper Lig'de ise Manisaspor filelerini havalandırdı. -''Suskun'' Almeida penaltı yaptırdı- Beşiktaş'ın son dönemde gol yollarındaki ''suskun'' ismi Hugo Almeida, gol atamasa da yaptırdığı penaltıyla Stoke City maçında skora katkıda bulundu. Resmi maçlarda 48 gündür gol atamayan ve penaltı pozisyonunda sakatlanan Portekizli futbolcu, 74. dakikada yerini Edu'ya bırakırken taraftarlardan büyük alkış aldı. -Edu golle döndü- Beşiktaş'ta uzun süredir formaya hasret kalan Edu, son anlarda girdiği karşılaşmada takımının son golünü kaydetti. Almeida'nın yerine 74. dakikada oyuna giren Brezilyalı futbolcu, 82. dakikada şık bir vuruşla skoru 3-1 yaptı. -İngilizleri alkışladılar- Beşiktaşlı taraftarlar, maç bitiminde İngiliz futbolcuları alkışlarla soyunma odasına göndererek, centilmenlik örneği gösterdiler. Siyah-beyazlı taraftarlar ayrıca, güvenlik nedeniyle tribünde bir süre bekletilen İngiliz taraftarların bu sırada yaptığı tezahüratları da alkışladılar. -4. kez İngiliz takımını yendiler- Stoke City'yi 3-1 yenen Beşiktaş, Avrupa kupalarında İngiliz ekipleriyle 14. kez karşılaşırken, 4. galibiyetini aldı. Daha önce Chelsea, Liverpool ve Manchester United karşısında zaferler elde eden siyah-beyazlılar, Stoke City'yi de mağlup etmeyi başardı.