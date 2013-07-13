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Dolmabahçe'de 5 saatlik Erdoğan-Fidan görüşmesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye giden Hakan Fidan, Çalışma Ofisi'nde beş saat kaldı

13 Temmuz 2013 23:39

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Başbakanlık Ofisi'nde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler sırasında Başbakanlık Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan ile Ekonomi Başdanışmanı Yiğit Bulut da ofiste yer aldı.

 

Görüşme içeriği söylenmedi

 

Başbakan Erdoğan, Kısıklı'daki evinden saat 14.00 sıralarında ayrılarak Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'ne geçti. Erdoğan'ın ofise gelişinin ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu sivil plakalı Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ise resmi plakalı makam araçlarıyla ofise geldi. Başbakan Erdoğan, bakanlarla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Başbakan Erdoğan'dan önce çalışma ofisine gelen MİT Müsteşarı Hakan Fidan ise 5 saat boyunca kaldığı ofisten saat 19.00'da ayrıldı. Görüşmelerin içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

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