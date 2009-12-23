Dolmabahçe sırrını bu talep çözecek mi?

Fikri Sağlar’ın “Dolmabahçe’de Büyükanıt’a dosya verildi mi?” başlıklı yazısıyla ilgili tazminat kararını bozan Yargıtay 4. Daire, davalıların, emekli Orgeneral Tolon’un evinde davacılar hakkında bazı kanıtların elde edildiğini iddia ettiklerini belirtti ve bu kanıtların İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nden istenerek incelenmesini talep etti.



Yargıtay’ın, eski bakanlardan gazeteci Fikri Sağlar ile Birgün gazetesinin, “Dolmabahçe’de Büyükanıt’a dosya verildi mi?” başlıklı yazıdan dolayı eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve eşi Filiz Büyükanıt’a 17 bin TL manevi tazminat ödemesine yönelik bozma kararından sürpriz bir gelişme çıktı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, kararda, davalıların Ergenekon davası sanıklarından emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un evinde yapılan arama sırasında davacılar hakkında da bazı kanıtların elde edildiğini iddia ettikleri belirtilerek, bu kanıtların İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nden istenerek incelenmesinin talep edildiği anlaşıldı.



Sağlar, Erdoğan ve Büyükanıt’ın Dolmabahçe’de yaptığı görüşmeye ilişkin 15 Mayıs 2008 tarihli Birgün gazetesinde “Dolmabahçe’de Büyükanıt’a dosya verildi mi?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazıda özetle, “Büyükanıt’a Başbakan tarafından Dolmabahçe Sarayı’nda, Filiz Büyükanıt’ın yaptığı harcamaları gösteren bir dosya verildiği, dosyanın içeriğinin ürkütücü olduğu” iddiası dile getirildi.

Yazı üzerine Büyükanıt çifti, Sağlar ve gazete aleyhine 100 bin TL’lik dava açtı. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Sağlar’ın 17 bin TL tazminat ödemesi şeklindeki kararı ise temyizde bozuldu.



Dosyanın gönderildiği Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin “basın özgürlüğü” gerekçesiyle bu kararı bozduğu kamuoyuna yansırken, Sağlar’ın mahkeme aşamasında dile getirdiği iddiaların da araştırılmasına hükmettiği anlaşıldı. Sağlar, Tolon’un evinde ele geçen belgeler arasında, davacılar hakkında da bazı kanıtlar elde edildiğini öne sürmüş ve incelenmesini talep etmişti.





Hüküm böyle kurulmalı



Bozma kararında şöyle denildi: “... Başka bir soruşturma (Ergenekon) nedeniyle dava dışı Hurşit Tolon’un evinde yapılan aramada davacılar hakkında da bazı kanıtların elde edildiği ileri sürülmüştür. Davalıların savunmalarını kanıtlamak amacıyla, ancak kanıtların sunulması aşamasından sonra ortaya çıkmış olan bu kanıtlara da dayanma hakkı bulunduğu benimsenerek, o kanıtlar dosyaya alınmalı ve bütün kanıtlar birlikte değerlendirilerek bir karar verilmelidir.”



Bu karar üzerine Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı yeniden ele alacak ve kanıtların istenip istenmeyeceğine karar verecek.





Hurşit Tolon’daki belgeler



2. Ergenekon iddianamesinde Yaşar Büyükanıt’la ilgili belge ve bilgiler konusunda şu bölüm yer alıyor: “Şüpheli Mehmet Şener Eruygur’un genel başkanlığını yaptığı ADD Genel Merkezi binasında Genel Başkan odasında ele geçirilen 5 no’lu CD içerisinde ‘Org. Büyükanıt’ isimli klasör içerisinde 5 adet klasör, 1 adet pdf dosyası, 2 adet word dosyası olduğu görülmüştür. Yine aynı bilgi ve belgelerin şüpheli Ahmet Hurşit Tolon’un Ankara ili Çankaya ilçesi Yukarı Bahçelievler Mahallesi Kazakistan Caddesi No: 163 / 34 adresinde ele geçirilen ELBA marka, ALI0043 seri numaralı CD içerisinde de olduğu tespit edilmiştir.” Büyükanıt’la ilgili bu belge ve bilgiler iddianamenin eklerinde de yer aldı.





Büyükanıt: Zamanı gelince açıklayacağım



Büyükanıt çifti ise Sağlar’ın bu iddialarını yalanlamıştı. Hürriyet gazetesi yazarı Tufan Türenç, 9 Mayıs 2009 tarihli köşe yazısında, Büyükanıt çiftiyle bir oyunun galasında tesadüfen bir araya geldiğini, sohbet sırasında Dolmabahçe’de Erdoğan’la ne konuştuklarını sorduğunu, Yaşar Paşa’nın da, “Zamanı gelince anlatacağım. Yalnız size şunu söyleyebilirim. 27 Nisan bildirisini çok dikkatli okuyun. Satır aralarını çözmeye çalışın. Orada ne söyleniyorsa Dolmabahçe’de işte onlar konuşuldu” dediğini aktarmıştı.



Türenç, Filiz Büyükanıt’ın da “Mütevazı bir hayatımız var. Konumumuz nedeniyle buna aşırı titizlikle uyduk. Alışveriş yapacaksam hep ucuzluk kampanyalarını beklerim. Neler uydurdular. Ben çok para harcıyormuşum, büyük faturalar getiriyormuşum. İnanın bu iftiralar karşısında günlerce uyuyamadık” dediğini belirtmişti.