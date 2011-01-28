Dolmabahçe Sarayı'nda nöbet tutan asker vuruldu

T24 - Dolmabahçe Sarayı'nda nöbet tutan askerlerden biri silahla vuruldu.

Ambulansla Gümüşsuyu Askeri Hastanesi’ne kaldırılan kimliği öğrenilemeyen askerin tedavisi sürüyor. Görgü tanıkları 6-7 el silah sesi duyduklarını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, saat 06.30 sıralarında Dolmabahçe Sarayı’nda nöbet tutan askerlerden birinin silahla yaralanması üzerine saray önüne ambulans istendi. Olay yerine gelen eden sağlık ekipleri ambulansa aldıkları yaralı eri, Taksim’deki Gümüşsuyu Askeri Hastanesi’ne götürdü.

Polisin birçok birimi askerin yaralanması üzerine olay yerine gelerek bilgi alıp inceleme yaptı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis daha sonra şeridi genişleterek kaldırımı kapattı. Olay anında çevrede bulunan bazı kişiler 6-7 el silah sesi duyduklarını iddia etti. Konunun soruşturması sürüyor.



