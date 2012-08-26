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'Dolmabahçe Sarayı yıkımın eşiğinde'

Atatürk'ün ömrünün son demlerini geçirdiği Dolmabahçe Sarayı'nın yıkılma tehlikesi altında olduğu ortaya çıktı

26 Ağustos 2012 15:12

Dolmabahçe Sarayı’nın yıkılma tehlikesi altında olduğu ortaya çıktı. Dr. Kubilay Kaptan, ''Dolmabahçe’nin havalandırma boşlukları doldurulunca metan gazı sızmaları başladı. Binlerce ton lağımdan çıkan metan gazı Dolmahçe’nin altında duran bir saatli bomba'' dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Yrd.Doç.Dr. Kubilay Kaptan, Dolmabahçe Sarayı’nın yapısal güvenliği ile ilgili rapor hazırladı. Hazırlanan raporda, Atatürk’ün ömrünün son yıllarını geçirdiği sarayın büyük bir tehdit altında olduğu iddia edildi.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre; raporda, Dolmabahçe’yi yıkımın eşiğine getiren 5 büyük tehdit tespit edildi. Tespitler şöyle sıralanıyor:

 

Zeminde çatlaklar oluştu

 

Dolmabahçe Sarayı ile Deniz Müzesi arasında kalan tarihi tütün deposu yerine 14 katlı otel inşa edildi. En yakınındaki tarihi binanın boyu 18 metre iken yeni inşaatın boyu 24 metreyi geçti. Yerin 7 kat altına inen inşaat, 14 kat olacak şekilde tasarlandı. Yeraltındaki çalışmalar, saray koleksiyonları müzesi ve sanat galerisi olarak kullanılan Matbah-ı Amire binalarında çatlaklara neden oldu.


Milli Saraylar Daire Başkanlığı, 150 yıldan bu yana hizmet veren binada çeşitli zamanlarda depremler geçirmesine rağmen bugüne kadar herhangi bir çatlak ve olumsuzluk meydana gelmediğini vurgulayarak, ‘binada bir süredir kılcal çatlaklar oluştuğu, yığma duvar ve beton döşemelerde oluşan çatlakların tamirattan sonra da devam ettiği, komşu parselde yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle önlenemeyecek riskler yaşandığı, meydana gelebilecek bir çökmenin can kaybı ve müze koleksiyonu objelerinin yok olmasına sebep olacağını’ kurula ve ilgili belediyeye bildirdi. İtirazlara rağmen inşaat yerin 7 kat altına indirildi.

 

Metan gazı birikti

 

Tarihi binanın havalandırma tünelleri, Haliç kolektörlerinin iki yıl önce arıza yapması nedeniyle lağım ile dolmaya başlamış ve gelinen noktada tüneller tamamen tıkanmıştır. Yerin altında sıkışan binlerce ton lağımdan çıkan metan gazı ise Dolmahçe’nin altında saatli bir bomba niteliği taşımaktadır.

 

Dev tankerler titretti

 

Dev tanker geçişleri, özellikle Dolmabahçe Sarayı üzerinde ‘deprem’ etkisi yapabilir ve Boğaz’a hâkim rüzgârların etkisiyle herhangi bir petrol yangınında kıyıdaki tarihi eserlerin kurtarılmasi imkansız hale gelebilir.

 

Yeni İnönü baskı yapar

 

İnönü Stadyumu’nun genişletilmesi, taban kotunun düşürülmesi veya yükseltilmesi sadece stadın kendisini değil, Dolmabahçe Sarayı’nın deniz tarafından görünüşünü de olumsuz etkileyebilir.

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DolmabahçeyıkılmatehlikeDeniz Müzesi

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