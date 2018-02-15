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DOLMABAHÇE SARAYI ÖNÜNDE MOTOSİKLET YANDI -1 

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA Dolmabahçe Sarayı önünde üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklette yangın çıktı

15 Şubat 2018 17:53

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Dolmabahçe Sarayı önünde üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklette yangın çıktı. Sürücü ve yolcu motosikletten hemen inerken alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan motosiklet itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Görüntü Dökümü:
-Motosiklet
-İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri
-Yolcu ve sürücüden görüntü
-Dolmabahçe Sarayı
-Trafik
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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