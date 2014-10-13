Dolmabahçe Harem’in de içinde olduğu 12 tarihi mekân kiraya mı verildi?

TBMM’nin Cemil Çiçek başkanlığında bugün yapılan Başkanlık Divanı toplantısında, CHP Bartın Milletvekili ve Divan Üyesi Rıza Yalçınkaya’nın, Dolmabahçe Harem’in de içinde olduğu 12 mekanla ilgili gündeme getirdiği ‘kiralandılar mı’ sorusu damga vurdu.



Meclis bürokratları, CHP’li Yalçın’ın gündeme getirdiği çoğunluğu kafetarya olarak kullanılan Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Harem, Saat Kule, Aynalıkavak Kasrı, Ihlamur Kasrı, Depo Müze gibi tarihi mekanların 2005 yılından beri ‘konsinye’ ve ‘mal alım’ yöntemiyle işletildiğini anlattı.



Bürokratlar bu yöntemin kiralama olmadığını söyleyince, uzun tartışmanın ucu açıldı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, tartışmayı sonlandıran isim oldu. Çiçek, sadece bu konu özelinde Başkanlık Divanı toplantısı önerdi. Hazırlanacak dosya ile yeniden toplantı yapılacak.

2005 yılından beri buralar ‘konsinye’ usulü işletiliyor

CHP’li Yalçınkaya T24’e, “Bürokratlar bu mekanları 2005 yılından beri ‘mal alım’ ve ‘konsinye’ usulü ile verdiklerini söyledi. Bu yöntemler kiralama anlamına gelmiyormuş. Yönteme göre, ihale açılması gerekmiyormuş. Bütçede görünmüyor zaten” dedi.