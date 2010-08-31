Dolmabahçe görüşmesine ‘bilirkişi’ raporu

T24 - Bilirkişi, Erdoğan’ın Dolmabahçe görüşmesinde Büyükanıt’a eşinin harcamalarını içeren bir dosya verdiği iddiasındaki ‘bilgiler’ ile şahsi bilgileri karşılaştıracak.

Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve ailesine ait şahsi bilgilerin, gayrimenkul ve banka hesapları ile harcamalarına ilişkin evrakların bulunduğu “çok gizli” ibareli dosyayı, eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar ile Büyükanıt çifti arasındaki tazminat davasına bakan mahkemeye gönderdi. Mahkeme, dosyayı doğrudan bilirkişiye havale etti. Gazeteport’un haberine göre, bilirkişi, Sağlar’ın “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe görüşmesinde Büyükanıt’a eşinin yapmış olduğu harcamaları içeren bir dosya verdiği” şeklindeki iddiası ile dosyadaki bilgilerin paralellik gösterip göstermediğini araştıracak.

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Sağlar ile Birgün gazetesinin, “Dolmabahçe’de Büyükanıt’a dosya verildi mi?” başlıklı yazıdan dolayı Büyükanıt ve eşi Filiz Büyükanıt’a 17 bin TL manevi tazminat ödemesine karar vermişti.











