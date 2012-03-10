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Dolmabahahçe'de güvenlik zirvesi

Terörle mücadale ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı olağan Güvenlik Toplantısı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirildi.

10 Mart 2012 16:54

 

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde güvenlik zirvesi yapıldı.

Terörle mücadale ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı olağan Güvenlik Toplantısı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul'da gerçekleşti.

Toplantı nedeniyle çevredeki geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma ofisindeki toplantıya Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve MİT Müşteraşı Hakan Fidan katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı saat 13.30’da başladı. 16.00'da sona erdi.

Ofisi gören binaların tepesine keskin nişancılar yerleştirildi.

 

 

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