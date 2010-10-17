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Spor

DOLL'LE YOLLAR AYRILDI ANKARA (A.A)

17 Ekim 2010 22:59

-DOLL'LE YOLLAR AYRILDI ANKARA (A.A) - 17.10.2010 - Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, teknik direktör Thomas Doll ile yollarını ayırdı. Alınan bilgiye göre, Spor Toto Süper Lig'de bugün Medical Park Antalyaspor karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyet sonrasında, yönetim kurulu, Alman teknik adamla bir görüşme yaptı. Görüşmede yönetim kurulu, Doll'e kendisiyle çalışmak istemediklerini ve yarın menajerini Ankara'ya beklediklerini ifade etti. Bu gelişmenin ardından teknik direktör arayışlarına başlayan başkent ekibinde, Giray Bulak, Rıza Çalımbay gibi isimlerin gündeme geldiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre, yeni teknik direktör gelene kadar, takımı yardımcı antrenör Serdar Dayat maçlara hazırlayacak. Öte yandan, kulüp yönetiminin bir bölümünün yardımcı antrenör Serdar Dayat'ın göreve getirilmesine sıcak baktığı öğrenildi.

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