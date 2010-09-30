-DOLL FENERBAHÇE'Yİ FAVORİ GÖSTERDİ ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Thomas Doll, hafta sonu karşılaşacakları Fenerbahçe'nin, hem bu maçta hem de şampiyonlukta favori olduğunu söyledi. Doll, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlediği haftalık basın toplantısında, Fenerbahçe maçının kendileri için zor geçeceğini belirterek, ''Cumartesi günü en zor deplasmanlarımızdan birisine çıkacağız. Bütün Türkiye biliyor ki Fenerbahçe hem Şampiyonluğun, hem de bizim maçın favorisidir. Ancak bu zor maçta genç futbolcularımın görevlerini en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum. Tribünlerin seyirciler ile dolu olduğu Fenerbahçe maçının seyir zevki yüksek bir maç olacağına eminim'' dedi. Doll, Ankaragücü maçında uyguladıkları sistemi bu maçta da uygulayacaklarını ifade ederek, ''Futbolcular kendilerini iyi hissettikleri için bu sistemi çok iyi uyguluyorlar. Sahada önemli olan sistemin kavranması ve uygulanmasıdır. Mesela Ankaragücü maçında defansı fazla geride kurmayarak, Vittek gibi güçlü ve süratli bir oyuncuyu durdurmayı başardık ve karşılaşmayı kazanan taraf olduk. Bu maçta da arkada Fenerbahçe'nin hızlı futbolcularının kullanabileceği boş alan bırakmamaya çalışacağız. Dia ve Niang gibi hızlı futbolcuları 2 defans oyuncusuyla sıkıştırarak önlem alacağız'' diye konuştu. -MİLLİ MAÇTA FAVORİ ALMANYA- Almanya ile Türkiye arasında 8 Ekimde yapılacak Avrupa Şampiyonası grup eleme maçına, Almanya Futbol Federasyonu tarafından özel olarak davet edildiğini bildiren Doll, sözlerini şöyle tamamladı: ''Bir Alman olarak hislerim Almanya'nın kazanacağını söylüyor. Türkiye'de 14-15 aydır görev yapıyorum teknik ve kapasite bakımından Alman Milli Takımı'nın daha üstün olduğunu görüyorum. Alman vatandaşı olarak gönlüm Almanya'nın kazanmasından yana, ancak Türkiye de kazanırsa üzülmem.''