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‘Doldur-boşalt’ sırasında vurulan asker şehit oldu

Beypazarı, bir gün arayla ikinci şehit cenazesi kaldırıldı

12 Haziran 2017 01:55

Diyarbakı 7'nci Kolordu Karagah Destek Grup Karagah Bölük Komutanlığı 2 nolu kulede, dün saat 20.40'da aynı kulubede nöbet tutan bir askerin elinde bulunan G-3 piyade tüfeğiyle 'doldur boşalt' yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu başından vurularak şehit olan ulaştırma er 27 yaşındaki Onur Yaman için Diyarbakır Merkez Yenişehir İlçesi General Galip Deniz Kışlası'nda tören düzenlendi.

Törenin ardından şehit er Yaman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Memleketi Ankara'nın Beypazarı İlçesi'ne gönderildi. Şehit ulaştırma er Onur Yaman'ın şehadet haberi, Beypazarı'nın Ayvaşık Mahallesi'nde  oturan ailesine saat 02.00 sıralarında verildi. Haberi alan baba Muhammet Yaman ve ailesi gözyaşı döktü.

Şehit er Yaman için memleketi Beypazarı'ndaki Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehit babası Muhammet Yaman, şehidin ablası Dilek Değer, ablasının eşi olan CHP Diyarbakır eski İl Başkanı Muzaffer Değer, AKP ve CHP milletvekilleri, Ankara Valisi  Ercan Topaca, Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Tuncay Kaplan, ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

İki şehit babası

Evin tek oğlu olan şehit er Onur Yaman'ın bekar olduğu, sivil hayatta muhasebe bürosunda çalıştığı, terhisine 6 ay kaldığı öğrenildi. Dudaş Köyü nüfusuna kayıtlı şehit ulaştırma er Onur Yaman'ın Fatih Camisi'ndeki cenaze namazında, Beypazarı'nda dün toprağa verilen şehit Uzman Çavuş Sefa Tiftik'in babası Alaattin Tiftik ile bugün toprağa verilen şehit Onur Yaman'ın babası Muhammet Yaman yan yana saf tuttu. Şehit er Onur Yaman'ın cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Beypazarı Şehitliği'nde toprağa verildi. 

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