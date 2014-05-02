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Ekonomi

Dolce Gabbana'ya vergi kaçırmaktan hapis cezası

İtalyan modacılar Domenico Dolce ve Stefano Gabbana'nın vergi kaçırmaktan aldıkları hapis cezası temyiz mahkemesi tarafından onaylandı

02 Mayıs 2014 13:57

Dünyaca ünlü İtalyan modacılar Domenico Dolce ve  Stefano Gabbana’nın, vergi kaçırmaktan aldıkları 20 aylık hapis cezası temyiz mahkemesi tarafından 18 aya düşürüldü. Moda dünyasının ünlü ikilisinin bu karara karşı da itiraz yolları açık.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten Milan savcılığı, Dolce ve Gabbana’nın suçlamalardan aklanması yönünde görüş bildirmesine rağmen mahkemenin hapis cezasını onaylaması sürpriz olarak değerlendirildi. 

Modacıların avukatı Massimo Dinoia, “Şok içindeyiz. Bu karar açıklanamaz. İtiraz edeceğiz” dedi.

Bu arada başları mahkeme ile dertte olan ikili Brezilya ormanlarında, amazon turundalar. İkili pembe yunuslarla çektirdiği fotoğrafları instagramda paylaştılar.

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