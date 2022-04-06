Dolaşımdaki Bitcoin miktarı 19 milyona ulaştı

Madenciliği tamamlanarak dolaşıma sokulan Bitcoin sayısı 19 milyona yükseldi.

Bitcoin'in ortaya çıktığı tarih olan 3 Ocak 2009'da dolaşımdaki Bitcoin sayısı 50 iken, bu sayı günümüze kadar sürekli artış gösterdi. Dolaşımdaki Bitcoin sayısının artması, Bitcoin madenciliği sayesinde sağlanıyor. Madenciliğe özel dizayn edilmiş cihazlarını sistemin kullanımına sunan madenciler, bu yöntemle Bitcoin üretimi gerçekleştiriyor.

2022 Nisan itibarıyla, madenciliği tamamlanmış Bitcoin sayısı 19 milyona ulaşırken, blok sayısı ise 730 bini geçti.

Bitcoin madencileri 2021'de 15 milyar dolardan fazla kazandı

Bitcoin ağındaki madencilerin geçen yıl elde ettiği toplam gelir 15 milyar doları geçti. 2021 Bitcoin madenciliği açısından en fazla gelir elde edilen yıl oldu.

Geçen yılın kasım ayında 68 bin dolardan fazla değerle tarihi zirvesini gören kripto para birimi, son haftalarda 40 binli (dolar) seviyelerden işlem görüyor. (AA)