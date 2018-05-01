"Dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle işçi tulumuyla bu güzelim memlekette hürriyet…"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de bu yıl OHAL ile karşılanıyor. Bundan tam 132 yıl önce ABD’nin Chicago kentindeki bir işçi grevini polisin taramasıyla dünya tarihine geçen 1 Mayıs, Türkiye’de kana bulandı, yıllarca yasaklandı.

Türkiye’de ilk kez 1923’te resmi olarak kutlanan 1 Mayıs, 2009’da TBMM’de kabul edilen yasa ile resmi tatil ilan edildi. Ancak takvimler 1 Mayıs 1977’yi gösterdiğinde, tüm ülkenin gözü önünde büyük bir katliam yaşandı. Taksim Meydanı’ndaki kutlamalarda dönemin DİSK Başkanı Kemal Türkler’in konuşması bitmek üzereyken Sular İdaresi’nin üzerinden önce birkaç el ateş edildi, ardından alana kurşun yağmaya başladı.

Beyaz bir araç alana girmiş hızla ilerlerken, içerisindeki sivil kıyafetli kişiler kitleye ateş açıyordu. İnsanlar, Kazancı Yokuşu’nda bekleyen kamyonetin ve polis panzerinin arasında sıkışmıştı. Birçok insan ezilme ve boğulma tehlikesi geçirdi. Açılan ateş sonucu birçok kişi baş ve gövdelerinden yaralandı.

77’de hayatını kaybedenler her yıl farklı gruplar tarafından Kazancı Yokuşu’nda anılıyor. Katliamın failleri ortaya çıkarılmadı. Tam olarak kaç kişinin hayatını kaybettiği de belirlenemedi. DİSK’in araştırmalarına göre, 41 kişi kanlı 1 Mayıs’ta yaşamını yitirdi. Hem katliam aydınlatılmadı, hem de Taksim, emekçilere kapatıldı. İşçiler, 32 yıl aradan sonra ilk kez 2010 yılında Taksim’de olabildi. 2011 ve 2012 yılındaki 1 Mayıs kutlamaları da Taksim’de yapıldı.

AKP o günlerde birçok yere “Artık 1 Mayıs hem bayram hem Taksim’de kutlu olsun” yazılı afişler asmıştı. 2013 yılında kutlamalara birkaç gün kala meydanda çalışma yapıldığı gerekçesiyle 1 Mayıs’a yasak getirilmişti. Alana çıkmak isteyenler yıllardır, biber gazlı polis şiddetiyle karşı karşıya kaldılar.

O yıldan bu yana 1 Mayıs, güvenlik, Taksim’deki inşa hali gibi gerekçelerle emekçilere kapatıldı.