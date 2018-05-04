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Ekonomi

Dolar/TL'nin yeni rekoru: 4.29

S&P kararı, makro ekonomik göstergelerdeki bozulmalar ve dolardaki küresel güçlü seyir, TL'deki değer kaybında başrol oynuyor

04 Mayıs 2018 14:48

Dünkü enflasyon rakamlarının ardından 4.24 ile tarihi rekor kıran dolar/TL, bugün 4.25'ten 4.29 çıkarak yeni tarihi rekor düzeye tırmandı, euro ise 5.1335 lirayı gördü.

TL'de zayıf görünüm ve değer kayıpları devam ediyor. Dün açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle bir anda 4.17'den 4.23'e fırlayan ve rekor kıran dolar, bu sabah 4.25'i geçerek bir zirve daha yaptı.

Dolar/TL öğle saatlerinde ise dolar 4.29 lirayı aşarak yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.

Aynı dakikalarda euro/TL  euro 5.1335 lirayı gördü.

Özellikle S&P kararı, makro ekonomik göstergelerdeki bozulmalar ve dolardaki küresel güçlü seyir, TL'deki değer kaybında başrol oynuyor. 

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