Dolar/TL'nin gece hareketlenmesindeki sebep ne?

Dolar/TL kuru dün gece Asya piyasalarından satış atağı yedi. Kur, Japonya piyasalarının tatil olması nedeniyle kapalı kalması hacimsiz işlemlerde dolar kurunu 5.8788 seviyesine kadar çıkarak 15 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Daha sonra hızlı bir şekilde gerileyen kur 5.40 seviyesi civarında denge bulmaya çalışıyor.

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Dolar/TL'de bu yükselişin, uluslararası piyasalarda görülen volatiliteden dolayı riskten kaçış ve Asya'daki hacimsiz işlemlerde algoritmaların tetiklenmesi olarak gösteriliyor.

Saat 08.07 itibarıyla euro 6,1263 lira, sterlin ise 6,8098 liradan işlem görüyor. Dolar/TL de 5.34 seviyesinde.