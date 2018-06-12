Dolar/TL'de yükseliş sürüyor: 4.56'yı gördü

Haftaya 4.47'li seviyelerde başlayan Dolar/TL kuru, ilk işlem gününde büyüme ve cari açık verilerinin ardından 4.50'nin üzerine tırmandı; 4.53'lü seviyeleri gördü.

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Dolar/TL kuru, salı günü erken işlemlerde yönünü hafif yukarı çevirdi. Kur, sonraki işlemlerde yükselişini sürdürerek TSİ 13:29'da yüzde 0.81 artıda 4.5601 seviyesinden alıcı buldu.

Pazartesi günkü verilere göre Türkiye, yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 7.4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Nisan ayı cari açık verisiyse 5.43 milyar dolar ile tahminleri aştı.

Dolar/TL'nin seyrinde etkili olabilecek diğer olaylar arasında Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) politika toplantıları yer alıyor.

Fed'in Çarşamba günkü toplamntısından büyük ölçüde 25 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkması beklenirken, dikkatler yetkililerin bu yıl için toplam üç faiz artırımına gidileceği yönündeki görüşünü koruyup korumadığı üzerinde olacak.

AMB tarafında ise varlık alımlarının sona erdirilmesine ilişkin sürecin açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu.

Nomura ekonomisti İnan Demir, "Seçimlerin ardından sıkı para politikası kompozisyonuna yönelik bağlılık taahhüdü olmazsa, Türk ekonomisindeki düzeltmenin kur ve piyasa faizleri üzerinde baskı yoluyla finansal piyasalar tarafından dayatılmasından endişeliyiz" dedi.