Dolar/TL'de son durum ne?

Dolar/TL Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün yaklaşık üç ayın en düşük seviyesi olan 5.5050'ye kadar geriledikten sonra bu sabah 5.55 seviyesinin altında bulunuyor.

Dolar/TL ABD’li rahip Andrew Brunson’un ülkesine dönmesi sonrası Türkiye ABD ilişkileri ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle önceki hafta 5.52’li seviyelere kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının ardından yönünü yukarı çevirmişti.

Dolar/TL 5.5211/5.5227'den euro/TL ise 6.2860/6.2954'ten işlem görüyor.

Geçen hafta ise dolar/TL Cumhur ittifakına ilişkin gelişmeler ve küresel riskten kaçışla 5.87’li seviyelere kadar yükseldi ancak kalıcı olmadı.

Dolar/TL cuma günü son işlemlerde 5.60 seviyesinin hemen altında bulunuyordu.