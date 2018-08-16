Dolar/TL'de son durum ne?

Piyasalarda gözler Türkiye-ABD geriliminde olurken, Merkez Bankası ve BDDK'nın döviz hamleleri dolar/TL kurunu 6 liranın altına çekti.

Türkiye ekonomisi ABD ile olan ilişkilere odaklanmışken karşılıklı artırılan gümrük duvarları ve siyasi gerilim piyasaların izlediği bir numaralı gündem maddesi. ABD’li rahip Andrew Brunson’ın ev hapsi için yapılan itiraz kararının mahkeme tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

Güncel döviz kurları için tıklayın.

Öte yandan Türkiye ekonomik kaynak arayışlarını devam ettirerek dün Katar ile masaya oturdu. Katar Emiri El-Tamim ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüştü. Görüşmenin ardından Katar’ın Türkiye’ye 15 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı bilgisi Cumhurbaşkanlığı tarafından verildi.

Bu gelişmelerle güne başlayan dolar/TL 6.00 seviyesinin altında güne başladı. Dolar/TL 09.00'da 5.8986 seviyesini gördü. Euro/TL de aynı dakikalarda 6.7457'yi gördü.

Bugünün izlenecek veri gündemi arasında sanayi üretimi bulunuyor. TÜİK sanayi üretimini saat 10:00’da açıklayacak.

Piyasaların gözü ayrıca bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Citi Bank, Deutsche Bank, HSBC koordinasyonunda yabancı yatırımcılarla düzenleyeceği zirvede. Bu toplantıya ilk etapta 750-1000 arası katılım beklenirken, son rakamlara göre katılımcı sayısı 4000 civarında.