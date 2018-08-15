Dolar/TL'de son durum ne?

Haftanın ikinci işlem gününde dalga boyunun önceki günlere göre azaldığı dolar/TL, bu sabah 6.30 seviyesinin altını test etti. Dolar, ilerleyen saatlerde 6 liranın altını gördü ancak bu düşüş uzun sürmedi.

Hafta başında 7 lira seviyesini aşan dolar/TL, BDDK ve Merkez Bankası tarafından alınan önlemler sonrası kısmen sakinleşti. Haftanın ilk günü dalga boyu bu gelişmelere karşın yüksek olsa da dün bu rakam 6.50-6.40 arasına çekildi. TCMB'nin bir faiz artırımı yapabileceği beklentileri ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcılar ile telekonferans üzerinden bir toplantı yapacağı haberi kurda iyimser havayı destekledi.

Dün 6.43 seviyesinden kapanan dolar/TL, bu sabah serbest piyasanın açılış saatine yakın 6.30'un altını gördü. Kur saat 09.17'de 6.3871 civarında seyretti. Aynı dakikalarda euro/TL de 7.2403 seviyesinden fiyatlandı.

6 liranın altında kısa gezinti

Dolar, saat 10.19 itibarıyla 6 liranın altına düşerek 5.98 seviyesine geriledi. Aynı dakikalarda Euro da 6.80 seviyesinde yer aldı. Ancak dolar, bu seviyeden 4 dakika sonra tekrar 6 liranın üzerine çıkarak 6,07'de konumlandı.

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Bugün yurt içi piyasalarda mayıs ayı işsizlik rakamları ve temmuz ayı bütçe dengesi verileri açıklanacak. Yurt dışında ise İngiltere TÜFE ve ABD verileri takip edilecek.

Öte yandan Türkiye, ABD menşeili bazı ürünlere ek vergi getirdi. Aralarında pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin de olduğu ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek vergi oranları iki kat artırıldı.