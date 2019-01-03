Dolar/TL'de sert yükseliş

2019'un ilk işlem gününe 5.30 seviyelerinden başlayan dolar gece yarısından sonra sert yükselerek 5.85 seviyelerini gördü. Güne 6.09 seviyesinden başlayan Euro/TL ise 6.46 seviyesine yükseldi.

Dolar/TL 02:15 itibarıyla 5.60 seviyesinde seyretti.

Dolar/TL, saat 07.25 itibarıyla 5.42 seviyesine geldi.

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Türkiye aralık enflasyon verisi bugün açıklanacak. Kasımda yüzde 21.62 olan yıllık enflasyonun yüzde 20.60, aylık bazda ise yüzde1.44 düşen TÜFE'nin eksi 0.78 olması bekleniyor.

Borsa günü düşüşle kapadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,64 değer kaybıyla 88.865,01 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.405,47 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,86, holding endeksi yüzde 2,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile inşaat, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıpları ve yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının etkisiyle 88.650,37 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi günü 88.865,01 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek, 92.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.