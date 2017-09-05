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Dolar/TL'de 'hidrojen bombası' etkisi

Kur yeni haftada 3.43 seviyelerinde işlem görüyor

05 Eylül 2017 13:26

Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesi sonrasında Dolar/TL uluslararası piyasalarda yükseldi. 

Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından 3.4175 ile yılın en düşük seviyesine gerileyen kur yeni haftada 3.43 seviyelerinde işlem görüyor. 

Geçen Cuma günü ABD'de Ağustos ayı tarım dışı isithdam verisi açıklandı. İstihdam 156 binle tahminlerin altında kaldı. Ortalama saatlik ücretler Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0.1 yükselerek yüzde 0.2'lik beklentinin altında kaldı. Yıllık ücret artışı yüzde 2,5’te sabit kaldı.

Dolar beklenenden düşük gelen veri sonrası 3.42'nin altına indi ve haftayı 3,4201'den tamamladı.

Jeopolitik riskler de bayram tatili boyunca dünya gündeminde öne çıktı. Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesi sonrasında dolar gelişen ülke paralarına karşı değer kazanırken Dolar/TL uluslararası piyasalarda 3.4390'a yükseldi.

 

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