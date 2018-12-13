Dolar/TL'de gözler Merkez Bankası kararında

Dolar/TL Merkez Bankası'nın faiz kararının izleneceği güne 5.34 civarında başladı.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali vermesi sonrası 5.40'a yükselerek gün içi zirvesini gören kur günü 5.35 seviyesinden tamamlamıştı.

Dolar/TL bu sabah saat 08:40'de 5.3395 seviyesinden işlem görüyor. Aynı saatte euro/TL 6.0810'dan alıcı buluyor.

Yurt içi piyasalarda bugün TCMB faiz kararı takip edilecek. Ekonomistler yüzde 24 seviyesindeki faizlerde değişiklik beklemiyor. TCMB PPK toplantısının sonuçları saat 14:00'da gelecek.

Ayrıca bugün açıklanacak "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" da izlenecek. Dışarıda ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Draghi'nin konuşması yatırımcıların takibinde olacak.

İndirim endişesi TL'yi baskı altında bırakmıştı

Merkez Bankası'nın bugün yapılacak yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini sabit tutması bekleniyor. Ekonomistler yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo faizinde değişiklik beklemiyor.

Enflasyonun kasım ayında beklentilerin üzerinde azalış göstermesinin ardından piyasalarda TCMB'nin bu haftaki PPK toplantısı dahil "erken faiz indirimi" beklentisi fiyatlanmaya başlanmış ve bu fiyatlama küresel satış baskısıyla birleşerek geçen hafta TL'de ciddi değer kaybı yaratmıştı.

TÜFE kasımda otomotiv, beyaz eşya ve mobilya vergi indirimleri, TL'deki değerlenme ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle beklentilerin üzerinde yüzde 1.44 azaldı. TÜFE eylülde yüzde 24.52 ile 15 yılın zirvesine yükselmişti.

Ancak TCMB'nin çarşamba günü "enflasyon odaklı para politikası" söylemlerinin olumlu algılanması ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği açıklamaları ile bu beklenti fiyatlaması büyük ölçüde ortadan kalktı.

13 Eylül'de beklentilerin üstünde faiz artışı yapılmıştı

TCMB 13 Eylül'deki PPK toplantısında döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan enflasyon riskine vurgu yaparak politika faizinde beklentilerin üzerinde bir artışa gitmişti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faizini yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmişti.

TL dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 50'ye yakın değer kaybettikten toparlanma sürecine girdi, bu toparlanmada TCMB'nin gerçekleştirdiği faiz artışlarının yanı sıra ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik beklentiler de etkili oldu.

Ağustos ayının ikinci haftasında 7.24 ile tarihi zirveyi test eden dolar/TL, kasım ayının son haftasında 5.13'lere kadar gerilemişti.

Dolar ve euroda durum

Dolar endeksi 97.093 ile yatay seyrediyor. Endeks dün yüzde 0.5 düşüşle yaklaşık bir ayın zirvesinden gerilemişti.

İtalya'nın önümüzdeki yıl için bütçe açığı hedefini düşürmesinin ve Avrupa Komisyonu'nun yeni 2019 bütçe teklifini kabul etmesini beklediğini söylemesinin ardından euro dolar karşısında yükseldi. Euro dün yaklaşık yüzde 0.5 yükseldikten sonra bugün 1.1368'de yer alıyor.

Eurodaki hareket, günün ilerleyen saatlerinde yapılacak Avrupa Merkez Bankası'nın politika toplantısından önce hakim olan temkinlilikle sınırlandı. ECB'nin, resmi olarak tahvil alım programını sona erdirmesi ancak büyümeye yönelik belli belirsiz bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor.

Sterlin ise, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Muhafazakar Parti içerisinde parti başkanlığına yönelik yapılan güven oylamasını kazanmasının ardından dün kaydettiği kazanımlarını sürdürdü. Sterlin/dolar paritesi 1.2619'da yer alıyor.

May bu oylamayı kazanarak Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasının bölünmüş parlamentoda yapılacak oylaması için daha fazla zaman kazanmış oldu. 317 Muhafazakar parlamenterden 200'ü May'e destek verdi. Parlamenterlerin üçte birinden fazlasının May'e karşı oy kullanmasının May'in AB'den ayrılma planını parlamentodan geçirmeye yakın olmadığına işaret etmesiyle, sterlinin yükselişinin kısa süreli olması bekleniyor.