Dolar/TL'de düşüş

Dolar/TL, dünkü kapanışa göre yüzde 2,07 düşüşle 6.45'in altına indi.

Dün akşam kapanışı 6.58 civarında yapan ve bugün ilk işlemlerde bu seviyelerde olan dolar/TL, bugün öğle saatlerinde 6.45'in altına indi.

Kur, saat 12:55'te önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 2'yi aşan düşüşle 6.4430 seviyesinde yer aldı.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 2,45 düşüşle 7.4790'da yer aldı.

Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birlikte İran'da katılacağı "Üçlü Zirve"den gelecek haberlerin jeopolitik risk algısı üzerinde etkili olabileceğini belirterek, yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporunun takip edileceğini kaydetti.

Açıklanacak tarım dışı istihdam artışına ilişkin piyasa beklentisinin 195 bin olduğunu ifade eden analistler, ağustosun son 6-7 yıldır istihdam artışının en zayıf olduğu ay olduğunu, bu eğilimin devam etmesi durumunda dolar endeksinde gerileme görülebileceğini söyledi.