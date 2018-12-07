Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor

eçen hafta 5.15 seviyelerinin altını test eden ancak küresel riskten kaçış eğilimi ve para politikasına yönelik endişelerle sert yükselen dolar/TL'de küresel riskten kaçışın yarattığı dalgalanma devam ediyor.

Dolar/TL dün akşam saatlerinde 5.37 civarında fiyatlandıktan sonra sonra bu sabah saat 10:15'de 5.37 seviyesinde işlem görüyor.

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Yatırımcıların risk iştahı, aralık ayında faiz artırması beklenen Fed'in bundan sonra düzenli faiz artırımları yerine "bekle ve gör" politikası uygulamayı değerlendirdiğini bildiren Wall Street Journal haberinin ardından bir miktar toparlandı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Küresel riskten kaçış eğiliminin Fed beklentileriyle bir miktar azaldığını görüyoruz" dedi. Ancak bankacılar, ticaret savaşına ilişkin endişelerinin ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğin hala devam ettiğine dikkat çektiler.

Bugün piyasa üzerinde etkisi incelenecek gelişmelerden biri de New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'nın, ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Halkbank'ın eski yetkilisi Hakan Atilla'nın cezasının artırılması yönündeki temyiz başvurusunu geri çekmesi haberi oldu.

Dolar endeksi haftanın en düşüğünde

Dolar, geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizlerin nötr düzeye yaklaştığını söylemesinin ardından faiz artırımlarının sonuna yaklaşıldığı beklentisiyle satış baskısı altında kalmıştı. Powell'ın açıklamalarına paralel olarak ABD Hazine tahvil getirilerinin gerilemesi ve tahvil getiri eğrisinin ekonomide keskin yavaşlamaya işaret eden bir şekil alması da dolar üzerindeki baskıyı artırdı.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks dün yüzde 0.3 gerileyerek bir haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra bugün yatay seyrederek 96.802'de bulunuyor.