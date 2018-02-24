"Dolar/TL'de 4,10-4,15 seviyeleri görülebilir"

Garanti Yatırım Başekonomisti Nihan Ziya Erdem dolar/TL’de yıl sonu tahminini açıkladı. Erdem Türk Lirası'nın geldiği seviyelerin reel anlamda çok düşük olduğunu belirtti. Yıl sonunda reel anlamda değer kaybı öngörmediklerini belirten Erdem, "Kurda 4.10-4.15 seviyeleri zaten enflasyonla gideceğimiz rakamlar gibi görünüyor. Küresel gelişmeler neyi getirir, enflasyondaki düşüşle birlikte bir parça daha olumlu bir ortam görürsek daha düşük seviyeler de görebiliriz." dedi.

Erdem, Bloomberg HT'deki Akıllı Para programına konuk oldu. Merkez Bankası'nın duruşunun da önemli olduğunu belirten Erdem "Merkez Bankası duruşunu koruyacağı sinyalini verdi, o süreci daha uzun tutarsa kurda daha düşük rakamları da konuşuyor olabiliriz" ifadesini kullandı.