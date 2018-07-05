Dolar/TL, yukarı yönlü

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL hafif yukarı yönlü olarak 4.66 lira sınırında seyretti.
Enflasyonun haziran ayında beklentilerin oldukça üzerinde artış göstermesi ardından yükselen kur, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz konusunda gereken adımı atacağını söylemesi sonrasında düştü. 4.7230’a kadar yükselen kur 4.67’de dengelendi.
Bugün de ilk işlemlerde dolar/TL hafif yükselişle 4.68 lira sınırında bulundu. Dolar, Türkiye saati ile 9.50'de 4.6608. Aynı dakikalarda Euro 5.4624 lira seviyesinden alıcı buluyor.