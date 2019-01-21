Dolar/TL, yeni haftaya nasıl başladı?

Türkyie Cumhuriyet Merkez Bankası'nın erken faiz indirimi endişelerini ortadan kaldıran açıklaması sonrası yönünü aşağı çeviren dolar/TL yeni haftaya 5.33 seviyesinden başladı.

Geçen hafta yüzde 2,64 düşüş kaydeden kur, saat 09:23'te 5.3606'de yer aldı. Aynı saatte euro/TL 6.1109 seviyesindeydi.

Yatırımcılar bugün, İngiltere Başbakanı Theresa May'in günün ilerleyen saatlerinde parlamentoya sunacağı Brexit konusundaki "B Planını" bekliyorlar.

Faizlerin yüzde 24 seviyesinde korunduğu Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Özeti çarşamba günü açıklanacak.

Bu hafta ayrıca çarşamba Japonya ve perşembe Avrupa merkez bankalarının toplantıları gerçekleştirilecek.

Öte yandan Huawei'ye karşı adımlar sorun olarak ortada dursa da Çin ve ABD, Pekin'in ardından Washington'da ticaret müzakerelerine üst düzey katılımla devam edecek.