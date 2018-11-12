Dolar/TL, yeni haftaya nasıl başladı?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceği beklentisiyle Cuma günü yükselen dolar/TL, haftaya Cuma günkü kapanışına yakın 5.47 seviyelerinden başladı.

ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olacağı bugün içeride saat 10:00'da açıklanacak olan Eylül ayı ödemeler dengesi verisi izlenecek. Ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve kurdaki yükselişin ithalat maliyetlerini yukarı çekmesi sonucu ithalatta azalma ve dış ticaretteki daralmaya paralel cari dengenin Eylül'de 2 milyar dolar fazla vermesi bekleniyor.

Dolar/TL geçen hafta 5.30 ile test ettiği üç ayın en düşük seviyelerinden Fed'in faiz artışlarına devam edeceği algısıyla birlikte yönünü yukarı çevirdi ancak Cuma günü Hazine'nin bu hafta yapacağı altı ihaleden üçünün yapılmayacağını açıklamasıyla 10 yıllık gösterge tahvil faizi ile birlikte geriledi.

Bir bankacı, "Bugün ödemeler dengesi verisi açıklanacak. Ancak genel olarak gelişmekte olan ülke para birimleri ve dolar endeksine paralel bir seyir görebiliriz. ABD piyasalarının bugün kapalı olması nedeniyle öğleden sonra nispeten sakin bir ortam bekleyebiliriz" dedi.

Cuma günü akşam saatlerinde 5.4625/5.4700 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat ilk işlemlerde 5.4650/5.4709 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü 5.8311/5.8406 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 5.8219/5.8298, 6.1950/6.2200 seviyesinde olan euro/TL ise 6.1650/6.1985 seviyesinde bulunuyor.

Dolar geçen haftaki kazanımların ardından bu haftaya da yükselişle başladı. Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceği beklentileri doları tekrar 16 ayın zirvesine yaklaştırdı.

Fed faizleri Aralık ayında 25 baz puan, 2019'da ise iki defa daha artırmayı planlıyor. ABD ekonomisindeki büyüme ivmesi ve artan ücretlerin yarattığı enflasyon baskısı Fed'in faizleri artırmasına imkan veriyor.

ABD seçimleri, İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, Brexit süreci, ABD faiz kararları küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor. Türkiye özelinde ise ABD-Türkiye ilişkilerindeki iyileşme izleniyor.

TCMB'nin TL faizini yüzde 24'e yükseltmesi, ABD-Türkiye ilişkilerinde iyimser seyir, İran yaptırımlarından muafiyet ve atılan adımların da desteğiyle kur son üç ayda 7.24'ten 5.3025'e kadar geriledi. En düşük seviye ise geçen hafta test edildi.

TL'deki yüzde 35 değer kazancı ardından ise kur 5.30'lu seviyelerden geçen hafta 5.50'ye doğru kademeli yükseldi. Bankacılar kurdaki yükselişte kâr realizasyonunun da etkili olduğunu belirttiler.