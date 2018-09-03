Dolar/TL, yeni haftaya nasıl başladı?

Geçen haftayı 6.5 TL altında kapatan dolar, 3 Eylül haftasına da yakın seviyelerde başladı.

Dolar/TL bayram öncesi 6 TL'den kapanmasının ardından 9 günlük tatil sonrası yeniden hareketlenmişti. TL'deki değer kaybında kredi derecelendirme kuruluşlarının Türk bankalarının notunu indirmesinin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerdeki kırılganlık da etkili oldu.

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Dolar, hafta arası 6.84 TL'ye kadar yükselse de döviz mevduat hesaplarına getirilen vergi düzenlemesi, BIST bünyesidne swap pazarının kurulacak olması ve Merkez Bankası'nın VİOP'a dönük önlemleriyle TL'de sınırlı bir toparlanma görülmüş ve dolar / TL Ağustos'un son haftasında 6.50'nin altında kapanmıştı.

3 Eylül haftasının ilk gününde ise gözler ilk olarak bugün açıklanacak enflasyon verisinde. Ertesi gün Merkez Bankası enflasyon verisine yönelik değerlendirmelerini paylaşacak.

TL'nin seyrinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı Orta Vadeli Program (OVP) ve 13 Eylül günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faizlerle ilgili karar çıkması beklenen toplantısı da yer alıyor.

ABD ile gerilen ilişkiler, Suriye için Tahran'da yapılacak üçlü zirve, küresel ticaret savaşlarındaki durum da piyasaların takibi altında.

Bugün 08.30 sularında dolar sığ piyasada 6.57 TL civarından el değiştiriyor. Euro ise 7.64 seviyesinde