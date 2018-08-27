Dolar/TL, yeni haftaya nasıl başladı?

Türkiye’de piyasalar uzun soluklu bayram tatilini geride bıraktı. İçeride yatırımcı ekonomik güvenin yeniden tesisi ve TL’ye güç kazandırmaya yönelik adımları izlerken, küresel piyasalara siyasi gelişmeler ve ekonomik veri akışı yön verecek.

Dolar/TL bankalararası piyasada 6 lira civarında hareket ediyor. 12 Ağustos'ta 7 liranın üzerine çıkan dolar, atılan adımlar sonrası yönünü aşağı çevirdi. Euro/TL de 7 liranın üstünde seyrediyor.

Saat 10.00 itibarıyla dolar 6.1650, euro/TL 7.1540 seviyesinde yer aldı.

TL'deki hızlı değer kaybının ardında yeni bir haber olmadığını söyleyen bir bankacı, "Bayram öncesi artan TL talebinin kuru baskıladığını görmüştük, bu talebin bitmesi ile yeniden dövize talep gözleniyor. Henüz hacimler zayıf, bu yüzden alıcı/satıcı dengesinde anlamlı bir durum yok" dedi.

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Dünya gazetesinin aktardığına göre analistler, bayram sürecinde Türkiye ETF’lerinin yükseldiğine ve gelişmekte olan ülke piyasalarında kısmi bir toparlanma yaşandığına dikkat çekerek, “Gelişmekte olan ülke hisse senetlerinde kısmi toparlanma oldu. Dolar bazında neredeyse yüzde 40’ı aşan iskontoyla ve 2001 yılı seviyelerinde işlem gören Türkiye hisse senetlerinde de bir değerlenme bekliyoruz. Ayrıca TL’nin de bir miktar güçlenmesi ve 5,98’li seviyelere düşmesi beklenebilir” dediler.

Türkiye'de bugün TÜİK sektörel güven endeksleri, TCMB kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi ile Hazine brüt borç stoku verileri açıklanacak.