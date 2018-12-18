Dolar/TL, yeni güne nasıl başladı?

Dün 3.35-5.40 dar bandında hareket eden kur, yeni güne 5.38 civarından başladı. Dolar/TL saat 07:50'de 5.3840'tan alıcı buldu. Aynı saatte euro/TL ise 6.1130 seviyesinden işlem gördü.

IKON Menkul tarafından hazırlanan dolar/TL analizinde, "Bugün başlayacak ve çarşamba günü sonlanacak olan Fed toplantısı öncesi dolar/TL kurunda fiyatlamalar giderek daralıyor. Kurda yukarıda 5.4000 ve 5.4525 seviyeleri direnç oluşturabilir. Aşağıda ise 5.3410 ve 5.2890 seviyeleri destek olarak takip edilebilir" görüşüne yer verildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) para politikasını belirlemek üzere bugün toplanacak. İki gün sürecek toplantının sonuçları yarın TSİ 22:00'da açıklanacak.

Fed'in 25 baz puan faiz artışı yapmasına kesin gözüyle bakılırken, piyasalar 2019 için faiz artırımlarına "mola" sinyali görmeyi bekliyor.

ABD Başkanı Trump, dün attığı bir twitte olası faiz artışını eleştirerek, "Doların çok güçlü olduğu, enflasyonun neredeyse olmadığı ve bizim dışımızdaki dünyada fırtınaların koptuğu bir ortamda Fed'in faiz artışı düşünmesi inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Yurt içi piyasalarda bugün; TCMB uluslararası yatırım pozisyonu ve TÜİK perakende satış (10.00) ile TCMB konut fiyat (14.30) verileri açıklanacak.

Ayrıca, Hazine 7 yıl vadeli değişken faizli tahvili yeniden ihraç edecek.