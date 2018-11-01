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Ekonomi

Dolar/TL, yeni güne nasıl başladı?

Dolar, yeni güne 5.60'ın altında başladı

01 Kasım 2018 12:46

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün çeşitli alanlarda vergi indirimleri yapılacağına yönelik açıklamasının ardından dolar/TL ve 10 yıllık gösterge tahvil faizi sert yükselirken, kur bu sabah 5.60 seviyesinin hemen altında bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün altı başlıkta KDV, ÖTV indirimi olacağını, beyaz eşyada ÖTV'nin sıfırlandığını, 1,600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV'nin 15'er puan indirildiğini duyurdu.

Açıklamanın ardından dolar/TL 5.50'li seviyelerden sert yükselişle 5.63'e kadar çıktı. Dün saat 17:24'te 5.6191/5.6290 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde 5.5775/5.5802 seviyesinde bulunuyor. Sepet bazında TL 5.9516/5.9553, euro/TL ise 6.3075/6.3325 seviyesinde.

 

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