Dolar/TL, yeni güne nasıl başladı?

Dün gün boyu dalgalanan ve 6.16'ya kadar yükselen dolar kuru, yeni güne düşüşle başladı. Kur sabah saatlerde en düşük 6.08, en yüksek 6.10 seviyesini gördü.

Dün akşam saatlerinde 6.13 civarında işlem gören dolar/TL, bu sabah ilk işlemlerde 6.08 seviyesinde.

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İstanbul serbest piyasada dolar 6.0880 liradan, euro 7.0120 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6.0860 liradan alınan dolar 6.0880 liradan satılıyor. 7.0100 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 7.0120 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6.1390 lira, euro'nun satış fiyatı ise 7.0330 lira olmuştu.

ABD'li papaz Andrew Brunson'ın cuma günü gerçekleşecek mahkeme kararı beklenmeye devam edilirken, karar piyasalarda bu haftaki en önemli yön belirleyici olarak görülüyor.