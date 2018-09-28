Dolar/TL, yeni güne nasıl başladı?

Piyasada Merkez Bankası'nın bu ay gerçekleştirdiği 625 baz puanlık faiz artışı ile başlayan süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretleriyle birlikte ikili ilişkilerdeki olumlu beklentiler ve bankacılık sektörüne ilişkin iyimserlik hakim.

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Dolar/TL bir aylık bir aranın ardından ilk kez 6 seviyesinin altını test etti. Bankacılar lokallerin beli bir seviyeye ulaşan döviz talebinin devam edip etmeyeceğinin önemli olduğunu, bunun yanı sıra Erdoğan'ın Almanya temaslarının yakından izleneceğini belirttiler.

Bugün iç piyasada Eylül ayı yabancı ziyaretçi sayısı ve Ağustos ayı dış ticaret verilerinin yanı sıra Hazine'nin iç borç stoku verileri ve önümüzdeki üç aya ilişkin borçlanma stratejisi izlenecek. Dış piyasalarda ise Almanya işsizlik, İngiltere GSYH, ABD kişisel gelirler ve ABD çekirdek PCE başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Haftaya 6.30 civarında başlayan dolar/TL neredeyse tüm hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha iyi bir performans gösterdi. Kur 5.95 seviyesini test ederken, saat 09:50 itibariyle 6.0070 seviyesinde yer aldı.