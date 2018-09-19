Dolar/TL, yeni güne nasıl başladı?

Hafta başından bu yana yükseliş eğiliminde olan dolar/TL dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sert faiz artışı öncesi seviyelere dönerken, bu sabah 6.40 seviyesinin altında hareket ediyor.

Piyasalar içeride yarın açıklanacak olan Orta Vadeli Program'a odaklanırken, TCMB'nin adımı ardından uygulanan para politikası ile ne derece uyumlu ve etkili bir maliye politikasının açıklanacağı izleniyor. Analistler daha yakalanabilir büyüme oranları, kur ve enflasyon hedeflemesi beklendiğini belirtirken, sorunlu kredilerle ilgili kurtarma planlarına yönelik olası gelişmelerin yanı sıra hükümet eliyle yapılması planlanan projelerin ne yönde ilerleyeceği de izlenecek. Analistler hükümetin doğru sorunlara işaret ettiğini ancak bunun sözle kalmayıp gerçek uygulamalara dökülmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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Dolar/TL dün güne 6.34 civarında başladıktan sonra 6.46 seviyesini aşarken, TL dolar karşısında günlük bazda yüzde 2'ye yakın değer kaybetti. Böylece gelinen seviyeler itibariyle TCMB'nin beklentilerin üzerindeki adımının piyasalarda yarattığı olumlu etki de ortadan kalkmış oldu.

Deniz Yatırım notunda dolar/TL'de OVP açıklaması öncesinde dengelenme olabileceği belirtilerek, "Teknik açıdan önemli gördüğümüz 6.20-6.21 bölgesi üzerinde stres oluşumu 6.40-6.50 aralığına dek devam edebilir" denildi.

Yurtdışında ise ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına yönelik gelişmeler izleniyor. TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri ticaret savaşlarından da olumsuz etkileniyor.