Dolar/TL, yeni güne nasıl başladı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta verdiği faiz artırımı kararı sonrası 6 lira sınırına kadar gerileyen dolar/TL yeniden 6,30'un üzerinde seyrediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL, 6,32 civarında hareket ediyor.

Euro/TL ise 7,40'ın hemen altında işlem görüyor.

Piyasalar perşembe günü açıklanacak Orta Vadeli Program'ı (OVP) bekliyor.

OVP'de büyüme, cari açık, enflasyon gibi makroekonomik verilerle ilgili hedef ve öngörüler ortaya konulacak.

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