Dolar/TL, yeni güne nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde döviz piyasaları dar bantta sakin bir seyir izliyor. Dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde 6.43 civarında bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,4390 liradan, euro 7,4650 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,4370 liradan alınan dolar 6,4390 liradan satılıyor. 7,4630 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,4650 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4740 lira, euronun satış fiyatı ise 7,4980 lira olmuştu.

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararında.

Merkez Bankası'nın yarın faiz artışına gitmesi bekleniyor. Toplantıda yüzde 17,75 düzeyindeki bir hafta vadeli repo faizinin 200 ile 725 baz puan arasında değişen bir oranda artması öngörülüyor.