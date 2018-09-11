Dolar/TL, yeni güne nasıl başladı?

Yurtiçi piyasa, perşembe günü gerçekleştirilecek faiz toplantısını bekliyor. Haftaya yatay seyirle başlayan dolar/TL, yeni günde de önemli bir değişim göstermeyerek açıldı. Dün 6.45 civarında dengelenen kur, bu sabah 6.46 seviyelerinde. Euro/TL ise 7.50 seviyelerinde işlem görüyor.

Güncel döviz kurları için tıklayın.

Cuma günü dolar karşısında yüzde 2'yi aşkın değer kazancı ile en iyi performansı gösteren gelişmekte olan para birimi olurken, kur Cuma günü güne başladığı 6.60'lı seviyelerden 6.45'in altına gerilemişti.

TCMB beklentilerinin yanı sıra piyasalarda bugün küresel gelişmeler ve Hazine ihalesi izleniyor. İç piyasalarda bugün takip edilecek bir veri bulunmazken dışarıda ise Eylül ayına ilişkin Almanya ZEW eğilim endeksi takip edilecek. Öte yandan Hazine'nin iki yıl vadeli gösterge tahvili yeniden ihracı da izlenecek gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Siyasi gündemde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısı ardından yapılacak açıklamalar izlenecek.

Piyasalarda ayrıca Suriye'de devam eden İdlib sürecinde artan tansiyon, ABD Türkiye ilişkilerine ilişkin süreç, Çin-ABD gerilimi konuları da izlenmeye devam ediliyor.