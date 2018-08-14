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Ekonomi

Dolar/TL, yeni güne nasıl başladı?

Dolar, dün tekrar 7 lirayı görmüştü

14 Ağustos 2018 11:42

Dolar/TL dün BDDK ve Merkez Bankası'nın önlemlerinden sonra dalgalı bir seyir izlerken sabah saatlerine 6.87-6.92 bandından güne başladı. Euro/TL ise 7.85-7.92 bandında işlem görüyor.

Güncel döviz kurları için tıklayın.

Dolar/TL kuru, ABD-Türkiye gerginliği para politikasına ilişkin endişeler ve TL'deki değer kaybının şirketlere ve makro göstergelere zarar vereceği endişesiyle piyasalarda 7.24 ile zirveyi test ettikten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) adımlarıyla gerileyen dolar, güne 6.8766 seviyesinde başladı.

Saat 08.40 itibarıyla Euro/TL de 7.84’ten işlem görüyor.

Kur, dün yeniden 7 sınırına dayanmıştı.

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