Dolar/TL, yeni güne 4.62'den başladı

Dolar kuru dünkü dalgalanmanın ardından yeni güne 4.62 seviyelerinden başladı. Euro da 5.38 liradan işlem görüyor.

Dolar/TL’de seçim sonrası başlayan dalgalanma dün de devam etti. Sabah ilk işlemlerde 4.72’ye yaklaşan kur, öğleden sonra düşüşe geçerek yüzde 1’in üzerinde kayıpla 4.61’li seviyeleri gördü. TL, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi.

Dün 4.64'ten kapanan dolar kuru bu sabah uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde 4.62'den açıldı. Aynı dakikalarda euro da 5.38 seviyesinde bulunuyor.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre seçim belirsizliği ortadan kalksa da özelliklerde gelişmekte olan ülkelerde düşen risk iştahı nedeniyle TL’deki güçlenme çabalarının sınırlı kalabileceği ifade ediliyor. Piyasa, yeni ekonomi yönetimi ve ekonomi politikalarına ilişkin yol haritasını bekliyor.

Ağustos vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 25 sent yükselerek varil başına 76.56 dolara çıktı.

Altının ons fiyatı ise 1255.15 dolardan işlem görüyor.