Dolar/TL yatay seyrediyor

Dün yükseliş ve düşüş arasında gidip gelen Dolar/TL yeni güne yatay seyirle 4.84'te başladı. Euro da 5.67'de yatay, dolar endeksi de 94'te yatay seyrediyor.



Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Kongresi'ndeki 2 günlük sunumu başlayacak. Enflasyondaki artışla Powell'ın şahin tonda söylemleri olabileceği belirtiliyor. Powell'ın konuşmasının Türkiye saatiyle 17:00'de başlaması bekleniyor.



Mart ve Haziran ayındaki faiz artışlarından sonra Fed'in bu yıl Eylül ve Aralık'ta olmak üzere 2 kez daha faiz artırabileceği belirtiliyor. Gelecek haftaki Merkez Bankası'nın kararı da kurun hareketi açısından belirleyici olacak.



Işık FX Genel Müdürü Veli Kocatürk Bloomberg HT'ye piyasanın MB'den 100 baz puanlık artış beklediğini, 50 veya 75 baz puanlık faiz artışı yapabileceğini söyledi.



Kocatürk, "Temmuz ve Ağustos'ta enflasyon nasıl gelecek bunu görmek isteyebilir, yani biraz daha pasif kalabilir. Kur 4.80'in üzerinde kalarak MB'nin piyasa beklentisine karşılık vermeme ihtimalini fiyatlıyor, pasif kalması bizi dolarda hızlı yükselişe götürebilir. MB bu toplantıda reel getiri tarafını karşılayabilmek adına geç kalmamalı, en az 100 baz puanlık artışla piyasa beklentisine karşılık vermek zorunda" şeklinde yorum yaptı.