Dolar/TL, Trump ile yükseldi

Dün 5.70'in altına inen dolar/TL'de işlemler ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye mesajının ardından bugün 6.30'un üzerini gördü.

Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcıya verdi mesajlar sonrası 5.70'in altına kadar gerileyen dolar/TL, bu sabah 5.80'in üzerine çıktı. Dolardaki bu yükselişte ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz" mesajı etkili oldu. Dolar, 09.35’te 5,75 seviyesinde yer aldı.

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Dolar/TL, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir dizi tedbir aldığını açıklamasının ardından saat 11.55'te 5.94 seviyesine yükseldi.

Dolar, saat 12.20 itibarıyla 6.03 TL seviyesine geldi.

Dolar, saat 12.50 itibarıyla tırmanışını sürdürerek 6.15 seviyesinde konumlandı.

Dolar/TL, saat 13.10'da 6.30'da yer aldı.

TIKLAYIN - Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'tedbir' açıklaması

Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla yaptığı görüşmede verdiği mesajlar, doların aşağı yönlü gevşemesini sağladı. Albayrak'ın toplantıda yaptığı konuşmadan, "Yurt içindeki tüm zorlukları tam olarak anladık ve farkına vardık', 'Piyasa dışı tedbirler gündemde yok', "Mali patikadan ayrılmayacağız", "Hükümet bankaların arkasında durur" mesajları ön plana çıktı.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve TCMB beklenti anketi açıklanacak. Yurt dışında ise Euro Bölgesi TÜFE ve ABD Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Piyasaların gündemindeki bir diğer önemli konu ise, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye ile ilgili not değerlendirmesi bulunacak olması. S&P'nin kararını gece yarısı açıklaması bekleniyor.