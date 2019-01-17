Dolar/TL ne kadar oldu?

Enflasyonda son aylarda gözlenen düşüşün ardından prematüre bir faiz indirimi olabileceği endişelerine karşın Merkez Bankası'nın (TCMB) hem faizleri sabit tutması ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesi piyasalarda iyimserliği de beraberinde getirdi.

TCMB Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tutarken, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunacağını belirtti.

Bankanın PPK metninde yaptığı değişiklikler bir sonraki toplantı için bir indirim mesajı vermemesiyle birlikte TCMB’nin Nisan ayından önce faiz indirimi yapabileceği beklentilerini azaltmış görünüyor.

TCMB’nin faiz kararı öncesi 5.4169 seviyesinde işlem gören dolar/TL karar sonrası 5.35’in altına geriledi. TL dün dolar karşısında yüzde 1.5 değer kazanarak gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştı. Dolar bu gün saat 9:30 itibariyle 5.36 seviyesinde.

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TCMB’nin önümüzdeki dönem para politikasına ilişkin bir sinyal verme ihtimali nedeniyle de bu toplantı yakından izleniyordu. Bankacılar PPK toplantısı ardından bankanın ay sonunda gerçekleştireceği yılın ilk enflasyon raporunu yakından izleyecekler.

Enflasyon raporu 30 Ocak'ta

Bankanın yılın ilk enflasyon raporuna ilişkin sunumunu 30 Ocak Çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Her ne kadar TCMB’den faiz indirimi beklenmiyor olsa da geçmiş kararlarını da dikkate alarak piyasalarda bir indirim endişesi oluşmuştu. Ancak dünkü metin faiz indiriminin bir sonraki toplantıda bile değerlendirilmeyebileceğine yönelik kuvvetli mesajlar içeriyordu. Bu mesaj piyasalarda belirleyici oldu” dedi.

TCMB’nin bir sonraki PPK kararı 6 Mart’ta yılın üçüncü toplantısı ise 25 Nisan’da gerçekleşecek.

Dolar/TL bu haftaya ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ekonomik tehdit içeren açıklamalarıyla gün içinde 1 Kasım’dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test ederek başlamıştı. Türkiye ve ABD liderlerinin ikili telefon görüşmesi sonrası iki ülke ilişkilerine yönelik iyimserlik ve gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki olumlu hava ile Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde 5.40’ın altını test etmişti.

Küresel piyasalarda ise Çin ekonomisinin görünümüne dair endişeler takip edilmeye devam ediliyor. Dolar başlıca para birimlerine karşı değer kazandıktan sonra soluklanırken, sterlin İngiliz hükümetinin güven oylamasını kazanmasının ardından istikrar buldu.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks geçen beş seansta yaklaşık yüzde 1 değer kazandıktan sonra bugün 0.1 artıda 96.133’te bulunuyor. Dolar ayrıca euro bölgesi ekonomisinde yavaşlama endişeleri nedeniyle euro karşısındaki kazanımlarını da koruyor.

Bugün küresel piyasalarda Euro bölgesi enflasyon verileri, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve inşaat ruhsatları verileri takip eidliyor.

Tahvil-bono piyasasında ise dün 10 yıllık gösterge tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 16.21, valörde son işlemler ise yüzde 15.98 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 18.11 seviyesindeydi.