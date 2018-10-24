Dolar/TL, Merkez Bankası'nın kararını bekliyor

Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ve Cumhur İttifakı'nın geleceğine yönelik ittifaktaki iki parti MHP ve AK Parti'den gelen açıklamalarla sert dalgalanan dolar/TL Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararını bekliyor.

Dolar/TL MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yerel seçimlerde AKP ile yürüttükleri Cumhur İttifakı'ndan çekileceğini açıklaması ile sert yükselişe geçti.

Bahçeli'nin ilk açıklamaları öncesi 5.7650 seviyesinde işlem gören dolar/TL dün 5.8715'e kadar yükseldi. TL'nin güne başladığı 5.65'li seviyelere kıyasla gün içinde dolar karşısındaki değer kaybı bir ara yüzde 4'e kadar ulaştı.

Ancak daha sonra Bahçeli'nin "Cumhur ittifakı duruyor", Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Cumhur ittifakında bir sıkıntımız yok, devamından yanayız" açıklamalarının ardından piyasalardaki kayıplar azaldı.

Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamalarıyla dolar/TL güniçinde gördüğü en yüksek seviye olan 5.8715'ten sert bir düşüşle günü 5.75'li seviyelerde tamamladı.

Dolar/TL bu sabah da güne saat 0851'de 5.7500/5.7550 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte sepet bazında TL 6.1712/6.1773 seviyesinde işlem görürken euro/TL 6.5924/6.5993 seviyesindeydi.

Dünya gazetesinin aktardığına göre bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Cumhur ittifakına ilişkin karmaşık açıklamalar sonrası oluşabilecek siyasi riskin şimdilik yerel seçimlerle sınırlı kalacağı netleşti. Küresel piyasalarda da oldukça karışık bir seyir izleniyor. Brexit İtalya bütçesi ABD bilançoları ve tahvil getirileri... Tüm bu gelişmeler volatilitenin oldukça arttığı dönemlere işaret ediyor ancak yine de piyasanın haftanın kalanında ana gündem maddesi TCMB'nin faiz kararı olacak" dedi.

Bir dizi unsur bu hafta küresel hisse piyasaları üzerinde baskı yaratıyor. Bu unsurlar arasında ABD'li şirketlerin kârları, İtalya'nın kamu maliyesi, ABD'nin Çin ile yaşadığı ticaret gerilimi ve muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan yönetimi üzerindeki baskıların artması bulunuyor.

Dolar/TL ABD'li rahip Andrew Brunson sonrası Türkiye ABD ilişkilerine ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle geçen hafta 5.5267'e kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının ardından yönünü yukarı çevirmişti.

TCMB faiz kararı görünüyor

Öte yandan bankacılar bu haftanın en önemli gelişmesinin ise TCMB'nin yarınki faiz kararı olacağını belirtiyor.

Reuters'ın 15 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre TCMB'nin 25 Ekim'de sonuçlarını açıklayacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL'deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması bekleniyor.

Bankacılar piyasalarda bir faiz artışı fiyatlanmadığı için beklentilerin aksine bir adımın ya da kuvvetli mesajların TL'de değer kazancı yönünde sert hareketleri beraberinde getirebileceğini de belirtiyorlar.

Geçen hafta 100 baz puanın üzerinde gerileyen ve yüzde 18'in altını test eden gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik getirisi Pazartesi günü spot kapanışta ortalama yüzde 18.63 seviyesindeydi. Dün yaşanan oynaklıkla beraber 10 yıllık getiri işlem bazında yüzde 19.91'e kadar yükseldi.