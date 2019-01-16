Dolar/TL, Merkez Bankası kararı sonrası düşüşü sürdürdü

Faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi. Önceki gün ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye açıklamalarıyla 5.54'e kadar yükselen kur yeni güne 5.43'te başladı, Merkez Bankası'nın kararı sonrasında da düşüşünü sürdürerek 5.38'i test etti.

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Dün günü 5.44 seviyelerinden tamamlayan Dolar/TL yeni güne 5.43 seviyelerinde başladı, ardından 5.40'ın altına geriledi. Euro/TL 6.20'den 6.16'ya, sepet kur 5.81'den 5.78'e geriledi.

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye mesajıyla önceki gün 5.54'ü test eden kur Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesiyle 5.54'ten 5.43'lere gerilemişti. Kur dün 5.42 - 5.46 bandında dalgalandı.



Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmeme kararı sonrası kur ilk tepki olarak 5.41 seviyelerinden 5.38'e geriledi. Euro/TL de karar sonrası 6.1917'den 6.1379'a indi.